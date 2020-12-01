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Искусственный интеллект AlphaFold от британской компании DeepMind смог разрешить проблему сворачивания белка, которую биологи назвали одной из величайших проблем современного мира. Решить её пытались около полувека.

Как сообщается, ИИ был разработан специально для исследования трёхмерной структуры белка. Алгоритм научился с высокой точностью определять форму белков, что ранее было возможно лишь в лабораторных условиях, но с меньшей точностью. Причём на выборку всех возможных молекулярных структур в лаборатории тратится немалое время – по словам учёных, уйти на это может не одно десятилетие.

Однако сейчас, по мнению специалистов, проблема белковых изменений практически завершена, и сейчас наступил важный момент в работе над этим. Алгоритм, как отмечается, может сыграть важную в разработке специфических лекарств. Кроме того, планируется обратить повышенное внимание на изучение малярии и ряда болезней, которые возникают по вине паразитов.

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