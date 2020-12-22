Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус в дальнейшем еще неоднократно будет мутировать и станет гораздо более заразным, чем сейчас. Однако такой опасности для здоровья людей он представлять уже не будет, так как количество осложнений и негативных последствий уменьшится.

Специалист рассказал, что со временем начинают мутировать любые вирусы, и к SARS-CoV-2 это тоже относится. Но основной целью таких мутаций является создание возбудителем заболевания оптимальных условий для собственного выживания. При этом для него важно не убивать своих носителей, что постепенно уменьшает количество осложнений для организма человека.

Тимаков привел в качестве примера Британию, где обнаружили новый тип коронавируса. Этот штамм по предварительным данным является более заразным на 70 процентов в сравнении со своим предшественником. Однако при этом опаснее для людей патоген не стал.