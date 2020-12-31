Если к следующей осени хотя бы половина граждан России успеет принять участие в прививочной кампании, то жизнь в стране сможет вернуться к нормальному докоронавирусному режиму, рассказала инфекционист при Минздраве Ирина Шестакова. Она пояснила, что при соблюдении данного условия количество новых случаев заражения, отмечаемых ежедневно, значительно уменьшится.

По ее словам, это позволит разгрузить систему здравоохранения – уменьшить количество необходимых коек в медицинских учреждениях, медиков, привлекаемых для работы в красных зонах. Благодаря этому ситуация в стране стабилизируется.

Напомним, что массовая вакцинация россиян уже стартовала во многих регионах. В прививочной кампании используется вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ им. Гамалеи. В ходе испытаний она продемонстрировала 95-процентную эффективность.