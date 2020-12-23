Представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai сообщили, что продажи обновленного варианта Creta на российском авторынке стартуют в июне следующего года.

Данная модель получит ряд отличий от версий для китайского и индийского рынков. К примеру, она будет иметь каскадную радиаторную решетку, многоуровневые передние фары и светодиодные задние фонари. В салоне можно будет увидеть иную панель приборов, которая окажется наполовину электронной. Центральная консоль получит большой сенсорный экран.

Что касается технической составляющей, то кроссовер, скорее всего, практически никак не изменится. Сейчас Creta в РФ оснащается двумя «атмосферниками» объемом 2,0 и 1,6 литра, которые могут работать как с 6-передачной «механикой», так и с АКП с таким же количеством диапазонов.