Инсайдеры сообщают, что специалисты китайской компании Huawei в настоящее время работают над первым ноутбуком, оснащенным процессором Kirin. Его дебют состоится в первом квартале 2021 года.

Отмечается, что модель получит название Qingyun L410 и будет оснащена экраном с диагональю 14 дюймов и разрешением 2160 на 1440 точек. В качестве «сердца» устройства выступит 8-ядерный чипсет Kirin 990. Ноутбук также получит видеоускоритель Mali-G76 и 8 гигабайт оперативной памяти.

Согласно словам информаторов, новинка вполне может поддерживать сети пятого поколения, так как ее процессор обладает модификацией, в которую встроен модем 5G. Указывается также, что девайс получит SSD объемом 512 гигабайт и операционную систему Deepin OS 20. Официальная демонстрация Qingyun L410 состоится в марте.