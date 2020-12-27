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Компания HTC, по которой довольно сильно ударил коронавирусный кризис, намерена в будущем году «восстать из мертвых» и вернуть утраченные позиции. Предварительными планами поделился ее генеральный директор Шер Вонг, который провел онлайн-конференцию для СМИ.

Он рассказал, что доходы компании в период пандемии уменьшились на 45 процентов. Чтобы поправить финансовое положение, а также составить конкуренцию лидерам рынка, HTC намерена разрабатывать инновационные решения, используя современные технологии.

Так, на 2021 год намечен выпуск смартфона U-20, который будет поддерживать 5G-стандарт. Это устройство оснастят 6,8-дюймовым экраном, изготовленным по технологии FHD+, а также 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. За автономную работу будет отвечать АКБ емкостью 4850 mAh, поддерживающая быструю зарядку.

Кроме того, компания планирует выпустить несколько моделей устройств виртуальной реальности, что позволит ей повысить уровень дохода.

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