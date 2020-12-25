В информагентстве Avia.pro, сославшись на «Спутник», заявили, что Азербайджан и Грузия собираются устроить блокаду военной базы России в Армении.

Обе страны готовы пойти на данный шаг, если российские власти согласятся с предложением Баку о создании еще одной базы на юге Армении. Эксперты напоминают, что сейчас транспортные самолеты попадают в Гюмри через грузинское и азербайджанское воздушное пространство, однако данный путь для них может быть закрыт.

В этом случае России придется искать обходной маршрут, например, через Иран. Однако это значительно замедлит доставку припасов. К тому же неизвестно, разрешат ли иранские власти пользоваться своим воздушным пространством. В Тегеране также могут отрицательно отнестись к появлению новой российской базы возле своих границ.