читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главврач столичной больницы №15 Валерий Вечорко рассказал о том, что в сравнении с весной текущего года картина течения коронавирусной инфекции заметно изменилась. Он пояснил, что заболевание теперь протекает «волнообразно» – состояние пациента за короткий срок может меняться несколько раз.

По словам главврача, у больных, которые раньше поступали в больницу с высокой температурой, она держалась на этом уровне в течение несколько дней. После этого состояние пациентов начинало улучшаться и никаких резких изменений не происходило.

Осенью болезнь протекает несколько иначе. Медик заявил, что температура в 38 градусов может держаться несколько часов, после чего снижается до нормальных 36,6. Однако через некоторое время он вновь поднимается до 38 и выше. Таких «волн» может быть несколько.

Также врач рассказал, что в возглавляемое ним медицинское учреждение не поступали пациенты с мутировавшими формами коронавируса. По его словам, тяжелое течение болезни сейчас больше наблюдается у тех людей, у которых Covid развивается на фоне каких-либо хронических заболеваний.

Вам может понравиться

В Великобритании доказали наличие иммунитета у переболевших коронавирусом COVID-19

Лондонские ученые провели исследование образцов крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией без…

Пациентам, которые лечатся от Covid-19 дома, больше хочется спать

Пациенты, которые лечатся от Covid-19 в домашних условиях, больше страдают от сонливости,…

Врач предупредил об опасности южноафриканского штамма коронавируса

В издании Daily Mail, сославшись на британского профессора Питера Хорби, сообщили об…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 декабря – переменная облачность, до -7 °C | город Мытищи: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 27 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 27 декабря – небольшая облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 27 декабря – пасмурно, до 10 °C |