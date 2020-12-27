Главврач столичной больницы №15 Валерий Вечорко рассказал о том, что в сравнении с весной текущего года картина течения коронавирусной инфекции заметно изменилась. Он пояснил, что заболевание теперь протекает «волнообразно» – состояние пациента за короткий срок может меняться несколько раз.

По словам главврача, у больных, которые раньше поступали в больницу с высокой температурой, она держалась на этом уровне в течение несколько дней. После этого состояние пациентов начинало улучшаться и никаких резких изменений не происходило.

Осенью болезнь протекает несколько иначе. Медик заявил, что температура в 38 градусов может держаться несколько часов, после чего снижается до нормальных 36,6. Однако через некоторое время он вновь поднимается до 38 и выше. Таких «волн» может быть несколько.

Также врач рассказал, что в возглавляемое ним медицинское учреждение не поступали пациенты с мутировавшими формами коронавируса. По его словам, тяжелое течение болезни сейчас больше наблюдается у тех людей, у которых Covid развивается на фоне каких-либо хронических заболеваний.