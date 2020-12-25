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Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что последняя стадия испытаний вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет успешно завершена. Он заявил, что в настоящий момент всю документацию по исследованиям изучает Минздрав, чтобы принять решение о вакцинации пожилых людей от коронавируса.

По словам Гинцбурга, препарат продемонстрировал положительные результаты, поэтому оснований для того, чтобы не разрешить вакцинацию гражданам РФ в возрасте 60 лет и старше, нет. Скорее всего, в скором времени начнется прививочная компания.

Напомним, что вакцинация от коронавируса уже стартовала в нескольких регионах страны. В первую очередь инъекции получают медики, работающие в красной зоне, учителя и другие лица, находящиеся в группе риска.

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