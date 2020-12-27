Игроки пожертвовали на разработку Star Citizen более 80 млн долларов

Начав своё письмо с цитаты Чарльза Диккенса («Это были лучшие времена, это были худшие времена…»), Крис Робертс, руководитель игровой студии Cloud Imperium Games, поделился, каким 2020 год был для компании и её нового фаворита – космического симулятора Star Citizen, который уже доступен в альфа-версии.

Робертс отмечает, что 2020 год по-настоящему ужасен из-за пандемии и всевозможных ограничений, но при этом добавляет, что не обошлось и без «светлых пятен». Среди таких плюсов уходящего года он отметил рост сообщества игроков разрабатываемого симулятора Star Citizen и тот факт, что из-за ограничений разработчики смогли больше времени уделять продукту.

В частности, глава студии рассказал о новых 740 000 игроках за 2020 год.

На графике выше видна динамика новых игроков Star Citizen по годам с 2016.

«В 2020 году у нас были игроки из более чем 200 уникальных стран по всему миру. Игроки из 56 340 уникальных городов провели 26 576 364 часов в Star Citizen», – цитирует Робертса издание Discover24.

Не обошёл стороной руководитель Cloud Imperium Games и финансовую сторону вопроса. Как стало известно, немалый вклад в оплату трудов разработчиков сделали и сами геймеры, пожертвовавшие за последние 12 месяцев на разработку более $80 миллионов. В совокупности инвестиции на разработку игры оценены в $340 миллионов.

Также вскользь была затронута тема Squadron 42 – одиночного сюжета симулятора, который очень ждут игроки. К сожалению, студия признала, что работа по режиму ещё не закончена, поэтому до конца зимы релиза точно ждать не стоит.

В заключении своего обращения Робертс поблагодарил всех пользователей игры и поздравил их с наступающими праздниками.