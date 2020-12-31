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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия – это государство, которое утверждается, но в настоящий момент не несет в себе военной угрозы для Трансатлантического альянса. Он подчеркнул, что не ожидает от РФ нападения на какую-либо страну блока.

В то же время Столтенберг отметил, что Россия набирает силу и продолжает активно использовать ее против соседних государств – Украины и Грузии. Именно это вызывает обеспокоенность Североатлантического альянса.

Кроме того, генсек обвинил РФ в применении химического оружия для «уничтожения своих граждан» на территории Британии, а также в кибератаках, которые совсем недавно провели «русские хакеры» на несколько американских государственных структур. Еще одно обстоятельство, которое упомянул Столтенберг – это наличие у России видов вооружения, которые могут использоваться для нанесения ударов по любой точке Европы.

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