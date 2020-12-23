читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты из «АВТОСТАТа» составили список иномарок, которые пользуются наибольшей популярностью на вторичном авторынке РФ. В итоге его возглавил Ford Focus.

Отмечается, что в прошлом месяце российские автомобилисты купили 376 000 подержанных иномарок, а на 1-й строчке оказалась американская легковушка Ford Focus, которую перепродали 12 300 раз. Затем идет южнокорейская модель Hyundai Solaris, объем перепродаж которой составил 10 900 штук. 3-е место смогла получить еще одна южнокорейская машина – Kia Rio с показателем в 10 800 перепроданных авто.

Причины популярности американского авто кроются в его сравнительно низкой цене при весьма богатом оснащении. Эксперты также отмечают, что среди всех проданных на вторичном рынке легковых машин около 74 процентов относились к иностранным маркам.

Вам может понравиться

Российским водителям рассказали о правилах прогрева автомобиля

Лев Зиманов, научный сотрудник МАДИ, во время беседы с ведущим радио Sputnik…

На рендерах показали компактный электрический внедорожник GMC Boulder

Райан Шлоттхауэр, американский студент, показал концепты электрического внедорожника GMC Boulder, который может…

Apple представит электромобиль в третьем квартале 2021 года

Компания Apple, которая давно планировала попробовать свои силы в производстве электрокаров, намеревается…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 23 декабря – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 23 декабря – небольшой снег, до 2 °C |