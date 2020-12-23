Эксперты из «АВТОСТАТа» составили список иномарок, которые пользуются наибольшей популярностью на вторичном авторынке РФ. В итоге его возглавил Ford Focus.

Отмечается, что в прошлом месяце российские автомобилисты купили 376 000 подержанных иномарок, а на 1-й строчке оказалась американская легковушка Ford Focus, которую перепродали 12 300 раз. Затем идет южнокорейская модель Hyundai Solaris, объем перепродаж которой составил 10 900 штук. 3-е место смогла получить еще одна южнокорейская машина – Kia Rio с показателем в 10 800 перепроданных авто.

Причины популярности американского авто кроются в его сравнительно низкой цене при весьма богатом оснащении. Эксперты также отмечают, что среди всех проданных на вторичном рынке легковых машин около 74 процентов относились к иностранным маркам.