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104 тысячи долларов или почти 8 миллионов рублей потратил покупатель фирменного магазина компании Xiaomi Mi Home. Он не стал долго перебирать, а просто скупил всю имеющуюся в ассортименте технику от известного китайского бренда. Увидеть весь процесс покупки можно на видео, которое стремительными темпами распространяется по сети.

Перечень приобретенной фанатом Xiaomi техники не уточняется. Сообщается лишь, что он приобрел все, что было и при этом не воспользовался ни скидочными картами, ни акционными предложениями.

Китайская компания Xiaomi предлагает широкий ассортимент продукции. Помимо популярных в России смартфонов, фитнес-браслетов, телевизоров, она также выпускает портативные компьютеры, электрические чайники, «умные» матрасы с подогревом и многое другое. Большинство наименований ее продукции можно встретить только в магазинах Поднебесной империи.

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