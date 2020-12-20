Арег Тотолян, академик РАН и эпидемиолог, в рамках интервью с журналистами «Звезды» рассказал об условии, при котором высока вероятность снова подхватить коронавирусную инфекцию.

Согласно его словам, существует группа людей, у которых могут попросту не выработаться антитела после прививания или перенесенной болезни. В этом случае значительно возрастает риск снова заразиться коронавирусом. Однако Тотолян отметил, что он еще не встречал подобных пациентов за время своей практики.

В теории такая ситуация возможна, если у человека наблюдается дефектность иммунного ответа. Подобные состояния обычно имеют врожденный характер и проявляются в разном возрасте. При этом Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, ранее сообщила, что в РФ фиксируют единичные случаи повторного заражения COVID-19.