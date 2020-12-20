читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Арег Тотолян, академик РАН и эпидемиолог, в рамках интервью с журналистами «Звезды» рассказал об условии, при котором высока вероятность снова подхватить коронавирусную инфекцию.

Согласно его словам, существует группа людей, у которых могут попросту не выработаться антитела после прививания или перенесенной болезни. В этом случае значительно возрастает риск снова заразиться коронавирусом. Однако Тотолян отметил, что он еще не встречал подобных пациентов за время своей практики.

В теории такая ситуация возможна, если у человека наблюдается дефектность иммунного ответа. Подобные состояния обычно имеют врожденный характер и проявляются в разном возрасте. При этом Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, ранее сообщила, что в РФ фиксируют единичные случаи повторного заражения COVID-19.

Вам может понравиться

В ЮАР обнаружили новый тип коронавируса – он распространяется быстрее SARS-CoV-2

Новый тип в ЮАР обнаружили еще в марте и взялись за его…

Британские медики выделили ключевые симптомы посткоронавирусного синдрома

Британские эксперты из института здоровья и клинического совершенствования узаконили понятие «постковидный синдром»…

Максютов рассказал о пожизненном иммунитете к коронавирусу у переболевших

Ринат Максютов, руководитель «Вектора», сообщил, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, могут приобрести…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 декабря – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 декабря – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 20 декабря – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 20 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 20 декабря – небольшой снег, до 1 °C |