Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Химиотерапия, являющаяся одним из методов лечения онкологических заболеваний, основана на уязвимости ДНК раковых клеток. При их делении копирование этой самой ДНК иногда происходит со сбоями, что позволяет с помощью химиотерапии вообще прекратить процесс размножения. Однако помогает это ненадолго.

Ученые из Австралии выяснили, почему через некоторое время после химиотерапии процесс делениях раковых клеток снова восстанавливается. Они сообщили, что в клетках содержится белок актин, который запускает весьма эффективный механизм их защиты.

После того, как химиотерапия провоцирует сбой процесса деления, белок создает так называемые микрофиламенты или актиновые нити. Они изменяют форму ядра клетки и заново запускают копирование ДНК. Именно из-за этого победить рак стандартными методами лечения удается лишь в самых редких случаях. Ученые предположили, что если разработать препараты, направленные на уничтожение актина, то можно прекратить деление клеток и повысить эффективность химиотерапии.

Вам может понравиться

Уровень серотонина определяет терпеливость человека

Исследователи из Японии смогли выяснить, что в организме за терпеливость отвечает уровень…

Магнитные поля помогут улучшить здоровье мышц

Ученые, которые представляют Национальный университет Сингапура, доказали, что воздействие на мышцы с…

Моделирование выявило метод обратить вспять процесс естественного старения клеток

Эксперты Корейского института передовых технологий сумели доказать, что старение человеческого организма –…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 декабря – переменная облачность, до 0 °C | город Мытищи: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 декабря – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 2 декабря – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 2 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |