Химиотерапия, являющаяся одним из методов лечения онкологических заболеваний, основана на уязвимости ДНК раковых клеток. При их делении копирование этой самой ДНК иногда происходит со сбоями, что позволяет с помощью химиотерапии вообще прекратить процесс размножения. Однако помогает это ненадолго.

Ученые из Австралии выяснили, почему через некоторое время после химиотерапии процесс делениях раковых клеток снова восстанавливается. Они сообщили, что в клетках содержится белок актин, который запускает весьма эффективный механизм их защиты.

После того, как химиотерапия провоцирует сбой процесса деления, белок создает так называемые микрофиламенты или актиновые нити. Они изменяют форму ядра клетки и заново запускают копирование ДНК. Именно из-за этого победить рак стандартными методами лечения удается лишь в самых редких случаях. Ученые предположили, что если разработать препараты, направленные на уничтожение актина, то можно прекратить деление клеток и повысить эффективность химиотерапии.