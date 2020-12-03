Заледеневшие стекла автомобиля обязательно необходимо очищать, но делать это нужно правильно. Эксперты рассказали, что некоторые владельцы авто, берясь за эту процедуру, допускают грубые ошибки.

Первая и самая распространенная из них – это попытка растопить лед горячей водой. Резкое изменение температуры может привести к растрескиванию стекла, поэтому лучше не применять столь экстремальные методы. Нежелательно поливать стекла и «незамерзайкой». Которая несмотря на свое название все же замерзает при слишком низких температурах и усугубляет проблему.

Эксперты также назвали ошибкой попытки справиться с наледью с помощью «дворников». По их мнению, это лишь ускоряет износ щеток, которые потом придется заменить. Те водители, которые оставляют «дворники» включенными на ночь, чтобы избежать обледенения, также допускают ошибку, так как щетки могут примерзнуть. Это приведет к выходу из строя предохранителя.