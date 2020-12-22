Издание РИА Новости опубликовало исследование Positive Technologies, которое позволило выяснить, с какой целью в большинстве случаев злоумышленники прибегают к взлому интернет-сайтов. Чтобы добиться цели, эксперты в течение длительного времени изучали переписку хакеров на самых популярных форумах в «теневом интернете».

Аналитик Яна Юракова рассказала о том, что в 2020 году интерес к взлому интернет-ресурсов существенно возрос. Она объяснила это пандемией коронавируса, из-за которой многим компаниям приходится переносить свой бизнес в сеть. Из-за этого количество коммерческих организаций, представленных в интернете, выросло в разы.

По результатам исследования, 70 процентов хакеров стремятся получить доступ к интернет-сайту, чтобы в дальнейшем перепродать его заинтересованным третьим лицам. Также доступ дает возможность получить в свое распоряжение секретные данные, которые также можно продать.

Четыре процента случаев взлома осуществляются для загрузки на сайт вирусов и программ-шпионов. В этой ситуации хакер остается незамеченным, а установленное ним ПО ворует данные пользователей – информацию о платежных картах либо персональные сведения. Также вирусы могут распространяться на компьютеры или смартфоны посетителей ресурса.

21 процент взломов – это недобросовестная конкуренция и промышленный шпионаж. Хакеры получают доступ к базам данных сайта, в которые могут быть внесены сведения о клиентах, о новых продуктах. Часто таким образом собираются адреса для e-mail рассылок.

Еще 3 процента хакеров взламывают сайты для удаления с них неприятных для компании отзывов или какой-либо компрометирующей информации.