Проблема с примерзающими к лобовому стеклу «дворниками» возникает сразу же, как температура воздуха падает ниже нуля. Решить ее можно несколькими способами, но эксперты рассказали о самом эффективном из них.

Специалисты заметили, что в любом специализированном магазине можно приобрести спрей, представляющий собой разведенную силиконовую смазку. Она просто распрыскивается на стекло и не дает щеткам к нему примерзать. Однако у этого средства имеется один недостаток – его хватает всего на день-два.

Эксперты предложили пользоваться той же смазкой, однако имеющей большую концентрацию. Называется она ПМС-200 и предназначается для самых различных целей. К примеру, ее можно использовать для обработки уплотнителей на двери авто, пыльников и других резиновых элементов.

Масло ПМС-200 нужно нанести на каждую из деталей дворников, а также на рабочее полотно. Это поможет надолго защитить стеклоочистители от замерзания и не потребует каких-то дополнительных усилий через день-другой.