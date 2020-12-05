Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты рассказали о пяти бензиновых двигателях, которые имеют наибольший расход моторного масла.

Как отмечается, в классических бензиновых двигателях нормой можно считать расхода около 5-25 грамм моторного масла на 100 литров бензина. Для моторов V6 или V8 расход повышает до 30-40 грамм на сто литров топлива. Для дизельных двигателей норма составляет 0,5 литров на 100 километров.

Как отметили эксперты, повышенным потреблением масла у двигателей Volkswagen отличаются модели серии EA888 на 1,8 и 2,0 литра. Также особо отмечается вторая генерация этих установок, выпускаемая с 2008 года.

Повышенным потреблением масла отличаются и 3-литровые бензиновые V-образные двигатели Audi EA837, и двигатели BMW серии N45 и N46. У моделей Toyota масложорами являются линейка бензиновых двигателей 1ZZ-FE объёмом 1,8 литра.

Также в список входят 2-литровые двигатели Hyundai-Kia серии G4KA/G4KD.

Вам может понравиться

Опубликовано первое фото обновлённого внедорожника Lada Niva с дизайном Toyota RAV4

На портале Drom.ru появилась фотография внедорожника, внешний вид которого очень напоминает японский…

На АвтоВАЗе запустили предсерийное производство обновленного Lada Largus

Отечественная компания АвтоВАЗ принялась за предсерийный выпуск обновленного варианта Lada Largus, получившего…

В Ленобласти установили 12 новых «ловушек» для любителей нарушать ПДД

Представители правительства Ленинградской области сообщили о появлении сразу двенадцати новых мобильных установок,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 5 декабря – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |