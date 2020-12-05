Эксперты рассказали о пяти бензиновых двигателях, которые имеют наибольший расход моторного масла.

Как отмечается, в классических бензиновых двигателях нормой можно считать расхода около 5-25 грамм моторного масла на 100 литров бензина. Для моторов V6 или V8 расход повышает до 30-40 грамм на сто литров топлива. Для дизельных двигателей норма составляет 0,5 литров на 100 километров.

Как отметили эксперты, повышенным потреблением масла у двигателей Volkswagen отличаются модели серии EA888 на 1,8 и 2,0 литра. Также особо отмечается вторая генерация этих установок, выпускаемая с 2008 года.

Повышенным потреблением масла отличаются и 3-литровые бензиновые V-образные двигатели Audi EA837, и двигатели BMW серии N45 и N46. У моделей Toyota масложорами являются линейка бензиновых двигателей 1ZZ-FE объёмом 1,8 литра.

Также в список входят 2-литровые двигатели Hyundai-Kia серии G4KA/G4KD.