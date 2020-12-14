Древним людям, которые жили около 500 тысяч лет назад, удалось пережить все тяготы и лишения ледникового периода благодаря спячке. Такой вывод сделал антрополог Антонис Барциокос из греческого Университета Фракии.

Он заявил, что если это и не была точно такая же спячка, в которую сейчас впадают медведи и другие животные, то состояние древних людей было очень близко к этому. В противном случае их организм не смог бы справиться с сильным холодом.

Вывод ученого основывается на исследовании недугов, с которыми сталкивались гоминиды. Так, одним из них был рахит, вызванный недостатком витамина D. На проблемы с этим витамином указывают и серьезные заболевания почек. Барциокос утверждает, что главной причиной дефицита была именно спячка, из-за которой древний человек просто не выходил на улицу. И не получал достаточное количество солнечного света.

По словам ученого, это теория, которая выглядит вполне логичной. Но для ее подтверждения необходимо проводить дополнительные исследования.