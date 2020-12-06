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Александр Мясников, ведущий и врач из РФ, решил сравнить российские вакцины от COVID-19, объяснив принцип их работы.

Согласно словам эксперта в области медицины, действие вакцины направлено на так называемые «шипы», с помощью которых коронавирусная инфекция закрепляется за рецепторы легких и пробирается вглубь клеток. Их нейтрализация осуществляется с помощью антител. Препарат «Спутник V» для их образования использует частички аденовирусов (неживые и инактивные), которые вызывают иммунный ответ организма.

Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» искусственно синтезирует белковый «шип», который оказывается идентичен оригинальному. Мясников отметил, что данный препарат тоже вводят по инъекциям, после чего в организме начинается выработка антител.

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