Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «море» ошибок, которые совершают пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении коронавирусной инфекции. Он отметил, что многие такие ошибки совершаются уже не от незнания, а скорее из-за упрямства.

По мнению медика, главная ошибка заключается в том, что пациенты не понимают, что заражение коронавирусом провоцирует развитие одной из двух болезней. Первая из них – это пневмония, которая протекает тяжело и часто требует обращения в больницу. Вторая – это коронавирусное ОРЗ. Если его лечить так же, как и воспаление легких, то последствия могут быть самыми опасными.

Также Мясников перечислил лекарства, которые не показывают эффективности при Covid-19. К ним относятся азитромицин и гидроксихлорокин, доксиметазон, а также иммуномодуляторы, кроверазжижающие, гормональные и противовирусные препараты.

Доктор отметил, что схемы лечения постоянно обновляются, поэтому лучшее решение – слушать и выполнять рекомендации лечащего врача.