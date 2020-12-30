Представители подмосковного правительства сообщили о том, что в парковой зоне «Патриот» сейчас действует крупнейшая новогодняя площадка региона. Попасть туда можно на автобусе.

Согласно их словам, ж/д станции Селятино, Кубинка и Голицыно стали отправными точками для новых автобусных маршрутов, ведущих прямиком в парк. За проезд нужно будет заплатить равно шестьдесят рублей. Для оплаты можно использовать систему «Стрелка» или банковскую карточку.

По этим маршрутам рейсы выполняют транспортные средства с низкими полами, поэтому они удобны для людей с ограниченными физическими возможностями и матерей с колясками. Два места предназначены для льготников. На протяжении всего зимнего периода в «Патриоте» будет функционировать развлекательный фестиваль.