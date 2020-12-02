COVID-19: когда вы наиболее заразны?

Представьте, что вам звонит близкий друг и просит совета. Он проснулся с сильными мышечными болями и усталостью. Понятно, он переживает, что мог заболеть COVID-19. И у него возникает вопрос – идти ли ему на работу, бежать ли сдавать тест или оставаться дома? Поскольку у него не было других симптомов, таких как высокая температура, кашель или одышка, он не знал, что делать. Конечно, это может быть любая другая респираторная инфекция, например, грипп или простуда, но что, если это COVID-19? Каков риск передачи вируса другим?

Чтобы понять, когда люди с COVID-19 могут быть заразными, команда ученых провела исследование, которое недавно было опубликовано в журнале The Lancet Microbe.

Оценивались три вещи: вирусная нагрузка (как количество вируса в организме изменяется на протяжении всей инфекции), выделение вируса (время, в течение которого кто-то выбрасывает вирусный генетический материал, что не обязательно означает, что человек заразен) и изоляция живого вируса (лучший индикатор заразности человека, поскольку живой вирус выделяют и тестируют, чтобы увидеть, может ли он размножаться в лаборатории).

Ученые обнаружили, что вирусная нагрузка достигла своего пика в горле и носу (что считается основным источником передачи) на очень ранней стадии заболевания, особенно с первого до пятого дня появления симптомов, даже если COVID-19 протекал в легкой форме.

Также было обнаружено, что генетический материал все еще можно выделить в мазках из зева или в образцах стула в течение нескольких недель. Но живых вирусов не было обнаружено ни в одном образце, взятом спустя девять дней с появления симптомов. Хотя у некоторых людей, особенно у людей с тяжелой формой заболевания или с ослабленной иммунной системой (например, из-за химиотерапии), может наблюдаться более длительное выделение вируса, результаты показывают, что люди, инфицированные SARS-CoV-2, скорее всего, будут очень заразными за несколько дней до появления симптомов и в следующие пять дней их проявления.

Для сравнения, вирусная нагрузка тяжелого респираторного синдрома (SARS) достигает пика через 10-14 дней, а для ближневосточного респираторного синдрома (MERS) – через 7-10 дней после появления симптомов (SARS и MERS являются заболеваниями, вызванными коронавирусами). Это объясняет, почему распространение этих вирусов удалось быстро прекратить с помощью изоляции симптоматичных людей. Это также объясняет, почему COVID-19 так сложно поддается контролю, поскольку он очень быстро распространяется на ранних этапах развития болезни.

Исследования по отслеживанию контактов и моделированию также показывают, что передача наиболее вероятна в первые пять дней после появления симптомов. Согласно недавнему исследованию, период наибольшей заразности наступает примерно через пять дней после появления симптомов. Исследование по отслеживанию контактов, проведенное на Тайване и в Великобритании, показало, что большинство контактов инфицировались, если контактировали с заболевшим человеком в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Насколько важно время?

К тому времени, когда большинство людей получат результат теста, у них уже может закончиться самый заразный период. Этот ранний пик вирусной нагрузки предполагает, что для предотвращения дальнейшей передачи человеку с COVID-19 необходимо самоизолироваться, как только начнутся симптомы, не дожидаясь результатов тестов.

Представьте, что ваш предполагаемый друг самоизолировался и позвонил всем, с кем контактировал в предыдущие несколько дней. На следующий день он проснулся с легкой температурой. Он не мог пройти тест сразу, но смог записаться на прием позже. Результаты были доступны к пятому дню появления его симптомов. У него положительный результат на COVID. Однако за счет самоизоляции на раннем этапе и таких же действий его контактов, удалось предотвратить распространение вирусов.

Некоторые могут продолжать работать из дома, не лишаясь при этом источника дохода. Но, согласно опросу, проведенному в Великобритании, только каждый пятый человек готов к самоизоляции. Многим приходится отказываться из-за наличия дома ребенка-иждивенца, низкого дохода, больших финансовых трудностей во время пандемии, занятости в ключевых сферах, например, медицина или образование.

Правительства могли бы сделать больше, чтобы помочь

Как постановка диагноза поможет, если ваша жизненная ситуация не допускает изоляции, если у вас есть работа, которую нельзя выполнять из дома, и ваш контракт не предусматривает отпуск по болезни? И как диагноз поможет, если семья зависит от вашего дохода для удовлетворения основных потребностей или ваш доступ к медицинскому обслуживанию связан с работой?

Это подчеркивает, почему мы должны сосредоточиться на поддержке людей с COVID-19 в вопросе самоизоляции на раннем этапе развития болезни. Вот четыре способа помочь людям самоизолироваться.

Поддержание постоянного дохода, чтобы избежать чрезмерного давления из-за необходимости работать во время болезни (доля заработной платы, покрываемая пособием по болезни, составляет 29% в Великобритании).

Жилье для неблагополучных сообществ, особенно тех, кто живет в переполненных домах и тех, кто живет с уязвимыми людьми, как это было успешно сделано в Вермонте, США.

Услуги по поддержке людей, которые находятся на самоизоляции, как это делается в Нью-Йорке и во многих странах Юго-Восточной Азии.

Устранение препятствий для доступа к медицинскому обслуживанию и сокращение периодов изоляции до пяти-семи дней после появления симптомов. Это охватывает самый опасный период, и больше людей могут следовать правилам на более короткий срок. В сентябре Франция снизила срок изоляции до семи дней, а Германия рассматривает возможность его сокращения до пяти дней. Выгода от сокращения изоляции может компенсировать любой риск для общества.

Приняв эти меры, справиться с пандемией будет проще.