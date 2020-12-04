Человек является главным виновником того, что количество разновидностей нелетающих птиц уменьшилось почти в 3 раза. Такой вывод сделали эксперты из Университетского колледжа Лондона, которые обработали огромные массивы данных и изучили сведения обо всех видах исчезнувших птиц за 126 тысяч лет.

Ученые утверждают, что в те времена насчитывалось около 166 разновидностей птиц, утративших способность летать. Они в подавляющем своем большинстве жили на Гавайях, в Новой Зеландии и расположенных в непосредственной близости от нее островах. Это объясняется просто – на островных территориях у птиц гораздо меньше естественных врагов, поэтому летать им приходится значительно реже, чем на материке.

Уменьшение видов ученые связали с деятельностью людей. Они отметили, что как только человек осваивал какую-то территорию, количество птиц существенно уменьшалось. И больше всего пострадали именно нелетающие виды, так как они были легкой мишенью для охотников древности. В результате сегодня осталось лишь 66 известных науке разновидностей птиц, которые не умеют летать.