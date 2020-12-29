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Студия CD Projekt RED разместила на официальном сайте игры Cyberpunk 2077 тизер первого дополнения к ней, которое должно появиться в начале будущего года. Название и сюжет DLC пока не раскрывается, разработчик обещает подробно рассказать об этом немного позже.

Напомним, что сразу после выхода Cyberpunk 2077 множество пользователей игровых консолей столкнулись с проблемами. Для их решения создатели игры разработали патч 1.06, благодаря которому большинство багов было исправлено. Помимо этого, он позволил устранить по умолчанию установленное ограничение на файлы сохранения прогресса до 8 Мб.

Владельцы консолей в первые дни после выхода игры буквально «уронили» ее рейтинг, выставляя оценки не выше 4,5. При этом пользователи ПК оценили Cyberpunk 2077 в среднем на 7,2 балла.

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