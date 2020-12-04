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Старт прививочной кампании, направленной против коронавируса, уже совсем близок. В Подмосковье вакцину получили уже более 2000 человек, входящих в группы риска. Помимо этого, в регионе развернуто 75 прививочных пунктов, которые готовы принимать граждан. В ближайшие дни количество таких пунктов увеличится до 94.

Подробности о стремительно приближающейся вакцинации рассказала замминистра здравоохранения МО Нина Свешникова. Она отметила, что каждый из прививочных пунктов сможет принять 3750 человек в течение суток. Сейчас 45 мобильных точек начали работу и принимают граждан.

В остальные пункты пока еще не установлено холодильное оборудование. Все дело в том, что препарат «Спутник V», который используется для вакцинации, должен храниться при температуре не выше -18 градусов. Поэтому в каждой точке обеспечиваются должные условия, чтобы начать завозить вакцину.

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