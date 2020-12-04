Для онкологических заболеваний предстательной железы более характерны такие симптомы, как появление крови в моче, а также болезненное мочеиспускание и учащающиеся позывы к нему. Однако врачи обнаружили и такой признак развития рака, как боль в спине.

Медики считают, что в процессе увеличения опухоли предстательной железы развивается вторичный рак костей. Именно он провоцирует сперва неприятные, а затем весьма ощутимые болевые ощущения в области бедер либо поясничного отдела позвоночника.

Такая боль может возникать в результате физических нагрузок либо вообще безо всяких причин. Она обостряется в течение 2-4 недель, но потом стихает. Однако после исчезновения болевых симптомов кости ослабляются и возникают боли в ногах при ходьбе, существенно осложняющие передвижение.