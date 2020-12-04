читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для онкологических заболеваний предстательной железы более характерны такие симптомы, как появление крови в моче, а также болезненное мочеиспускание и учащающиеся позывы к нему. Однако врачи обнаружили и такой признак развития рака, как боль в спине.

Медики считают, что в процессе увеличения опухоли предстательной железы развивается вторичный рак костей. Именно он провоцирует сперва неприятные, а затем весьма ощутимые болевые ощущения в области бедер либо поясничного отдела позвоночника.

Такая боль может возникать в результате физических нагрузок либо вообще безо всяких причин. Она обостряется в течение 2-4 недель, но потом стихает. Однако после исчезновения болевых симптомов кости ослабляются и возникают боли в ногах при ходьбе, существенно осложняющие передвижение.

Вам может понравиться

В США установлена картина поражения легких при коронавируса SARS-CoV-2

Американскими исследователями была воссоздана модель поражения человеческих легких после заражения коронавирусом. Отмечается,…

Во время самоизоляции риск заразиться коронавирусом в семье оказался самым высоким

Исследователи выяснили, что при соблюдении режима самоизоляции риск заразиться коронавирусом в семье…

Способность чувствовать запахи при коронавирусе возвращается через 5-8 дней

У 87 процентов пациентов с коронавирусом обнаруживается такой симптом, как потеря обоняния.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 декабря – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 4 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 4 декабря – переменная облачность, до 8 °C |