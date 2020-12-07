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Компания Apple недавно представила новые модели портативных компьютеров, в которых вместо уже привычных пользователям процессоров Intel использовала чипы собственного изготовления. Издание Bloomberg утверждает, что это только начало. В следующем году компьютеры iMac и ноутбуки MacBook Pro выйдут на еще более мощных и производительных фирменных процессоров от «яблочного» бренда.

Напомним, что ранее глава Apple Тим Кук заявил, что появление собственных процессоров для ПК и ноутбуков – огромное достижение компании. Как известно, планшеты и смартфоны давно выходят на фирменных чипах.

Известно, что Apple намерена и дальше осуществлять поддержку портативных компьютеров и iMac, в которых установлены процессоры Intel. Но в течение двух лет она полностью перейдет на собственные чипы, которые будут выделяться более высокими техническими характеристиками. Так, для ПК, которые бренд намерен представить в конце следующего года, уже сейчас разрабатывается 32-ядерный процессор.

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