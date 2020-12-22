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Азербайджан разместил в Сети снимки, на которых демонстрируется ликвидированная в Нагорном Карабахе система радиоэлектронной борьбы «Репеллент» российского производства.

Отмечается, что данная установка специально создавалась для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами, однако это не помешало беспилотнику азербайджанских вооруженных сил приблизиться к комплексу и нейтрализовать его одним точным ударом. На размещенных кадрах можно увидеть, что техника получила значительные повреждения, поэтому восстановить ее вряд ли удастся.

Военные эксперты отмечают, что система РЭБ была уничтожена не дроном-камикадзе, а ударным БПЛА. В Армении тем временем продолжают подвергать жесткой критике российское вооружение, включая зенитные ракетные комплексы и средства РЭБ, указывая на то, что они показали низкую эффективность в рамках военного конфликта.

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  • Анна
  • 20.12.2020
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