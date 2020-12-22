Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» опубликовал сообщение, в котором рассказал о начале выпуска нового внедорожника Lada Niva Travel.

Данная новинка представляет собой обновленный вариант модели Niva, которая с середины лета продается под брендом «Лада». Ранее его производили под маркой Chevrolet, однако, в прошлом году отечественная компания полностью выкупила совместное предприятие у General Motors, переименовав его в «Lada Запад Тольятти».

У обновленной модели появился другой капот, радиаторная решетка с крупными ячейками и измененные передние фары. Задние фонари стали светодиодными, а бампер получился более рельефным. Все внедорожники имеют систему постоянного полного привода.