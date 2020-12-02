Немецкий астрофизик Майкл Хиппке в течение 5 лет пытался найти сообщение от создателя Вселенной, которое, согласно теории сразу нескольких ученых, может быть зашифровано в фоновом излучении.

Хиппке исходил из того, что это сообщение должно быть хорошо различимо из любой точки Вселенной, так как если оно есть, то зашифровано в многих тысячах битов. Однако сразу после начала исследований астрофизик столкнулся с несколькими проблемами. Он отметил, что предполагаемое послание не может выглядеть одинаково с разных точек. Кроме того, большую часть этого сообщения может скрывать под собой галактика Млечный путь. Поэтому более 1000 битов разглядеть все равно не получится.

Еще одна проблема, по мнению ученого, связана с постепенным остыванием фонового излучения. Через 1041 лет возможное послание от создателя Вселенной просто исчезнет и уже никто не сможет его прочесть.

Ученый также не нашел никакой закономерности в колебаниях фонового излучения, которые постоянно контролируются двумя спутниками. Поэтому он пришел к выводу, что если создатель и оставил какое-то послание, то искать его следует в другом месте.