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Неподалеку от города Тель-Дор в Израиле ученым-археологам удалось отыскать осадочные и животные породы, которые могли образоваться только из-за воздействия морских вод. Однако город в те времена находился довольно далеко от моря, что позволило сделать вывод о мощном цунами, который и уничтожил поселения древних людей.

По словам ученых, около 10 тысяч лет назад город накрыла огромная морская волна, высота которой составила четыре десятка метров. Этого оказалось достаточно, чтобы смыть все поселения времен неолита в океан.

Кроме того, ученые обнаружили и причину возникновения цунами. Ранее обнаруженные породы доказывают, что примерно в то же время город Тель-Дор оказался в эпицентре сильного землетрясения. Именно оно и спровоцировало большую волну.

После этого, уже примерно 4 000 лет назад город Тель-Дор вновь появился на древних картах. Он просуществовал несколько столетий, но был разрушен в эпоху крестовых походов.

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