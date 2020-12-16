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В будущем археологам или космическим пришельцам, которые захотят изучить быт современного человека, придется делать это на «залежах трупов». Маркером нашей эпохи, которая в научных кругах называется «антропоценом», станут бесконечные окаменевшие останки одних и тех же видов птиц, животных и людей.

Палеонтологи Рой Плотник и Карен Кой рассказывают, что современные люди употребляют в пищу мясо сельскохозяйственных животных и птицы, которых сам же и разводит. Из-за этого в толще земли остается огромное множество костей. Скелеты коров, курей, гусей, свиней и других видов – это все, что найдут археологи будущего, которые будут изучать историю человечества.

Также они смогут обнаружить и множество останков людей. В любом случае главным сигналом для них станет тот факт, что деятельность человека негативно влияет на количество биомассы на планете. Ведь по расчетам палеонтологов, количество диких животных в результате воздействия антропогенных факторов снизилось до 65 процентов, но зато биомасса людей и домашних видов выросла почти вчетверо.

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