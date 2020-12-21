Компания Apple, которая давно планировала попробовать свои силы в производстве электрокаров, намеревается уже в следующем году выпустить первый автомобиль на электрической тяге. Это следует из финансового отчета, который появился на сайте тайваньского издания EconomicDailyNews.

Сейчас известно, что Apple испытывает сразу несколько прототипов будущего авто в штате Калифорния. Тем временем основные ее поставщики из Тайваня – Heqin, Heda и прочие, производят необходимые комплектующие. Датой завершения работ установлен второй квартал 2021 года, что означает возможный выход электрокара на рынок в период с октября по декабрь.

Сообщается, что тестирование прототипов началось еще три года назад, когда компания из Купертино получила соответствующую лицензию. Однако следует помнить, что данные финансового отчета тайваньских производителей – это далеко не официальная информация и лучше дождаться каких-либо заявлений непосредственно от Apple.