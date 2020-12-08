После удачных экспериментов с разными моделями AirPods компания Apple приняла решение выпустить и полноразмерные наушники. Они тоже будут беспроводными, но при этом производитель обещает «высочайшее качество звука».

Наушники AirPods Max были представлены широкой публике во вторник. Их дизайн не выделяется на фоне аналогов, однако заявленная компанией Apple функциональность поражает воображение. Сообщается, что специально для этой модели инженеры из Купертино разработали динамический драйвер, наделенный активной системой подавления шумов.

Как и в «маленьких» Air Pods, в полноразмерной модели предусмотрено 8 микрофонов, которые будут работать с посторонними звуками. Шесть из них улавливают все лишнее снаружи, а еще два размещаются внутри уха и оценивают качество звука. Также эти два микрофона «понимают», когда пользователь с кем-то общается, и снижают уровень звука в наушниках.

Для изготовления амбюшюров производитель использовал мягкий пеноматериал, которые подстраивается под форму уха слушателя. Сверху он обтянут качественной синтетической тканью Стоимость AirPods Max составляет 62 990 рублей.