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Исследователи из США смогли определить численность населения Карибских островов, проанализировав дезоксирибонуклеиновую кислоту местных жителей.

Специалисты решили проверить заметки Христофора Колумба, заявившего, что после высадки на соответствующие острова он обнаружил миллионы людей, имевших родо-племенную организацию. Для этого они изучили 263 образца ДНК поселенцев, обитавших в районе Карибского бассейна более четырехсот лет назад.

В результате экспертам удалось выяснить, что данный регион заселялся людьми 2 раза. Первые поселенцы попали на острова около 6 тысяч лет назад. После этого они продвинулись на восток. Новый этап заселения произошел примерно 3 тысячи лет назад. Именно тогда здесь появились гончары, земледельцы и скотоводы. Однако численность населения при этом никогда не превышала значение в 100 тысяч человек.

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