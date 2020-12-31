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Коронавирусная инфекция повреждает не только дыхательные, но и другие органы заразившегося человека, а также наносит сильный удар по клеточному иммунитету. Это приводит к ухудшению работы защитных функций организма и не позволяет им предотвратить повторное заражение SARS-CoV-2.

Кроме того, из-за этого негативного последствия Covid-19, организм становится более восприимчивым ко вторичным инфекциям.

Американские ученые провели исследования, к которым были привлечены 85 пациентов с Covid. Анализируя образцы их крови, эксперты проследили, каким образом меняются иммунные клетки. Выяснилось, что они сильно истощаются от постоянной борьбы с коронавирусом, из-за чего не могут сопротивляться другим инфекционным заболеваниям.

По словам ученых, подобное осложнение может вызвать не только коронавирусная инфекция, но и вакцина, разработанная для профилактики заболевания. Поэтому создатели препаратов должны обязательно учитывать подобную возможность.

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