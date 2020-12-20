Американские ученые заявили, что методика вытеснения позволяет быстро подавить ненужные мысли и восстановить душевное спокойствие. Чтобы подтвердить эту гипотезу, они провели исследование, к которому привлекли 60 добровольцев.

Эксперты изучали мозговую активность участников эксперимента с помощью магниторезонансной томографии. Они показывали испытуемым картинки с предметами, лицами и сценами, о которых нужно было задумываться. После этого ученые предложили добровольцам три основные методики избавления от ненужных мыслей. Первая представляла собой полную очистку, удаляющую абсолютно все размышления, вторая – замену, а третья – подавление.

Выяснилось, что в первых двух случаях человеку удавалось быстрее выбросить из головы ненужную ему мысль. Однако затем она снова возвращалась. Технология вытеснения требовала времени, но давала возможность мозгу переключиться и стать открытым для восприятия новой информации..