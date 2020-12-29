Доцент кафедры международной безопасности МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко уверен, что конфликты в Гадрутском районе Нагорного Карабаха провоцирует армянская оппозиция. По его мнению, главной целью нападений на азербайджанских военнослужащих является попытка убрать Никола Пашиняна с поста главы правительства.

Фененко заявил, что оппозиционеры делают все возможное, чтобы дискредитировать соглашение о мире, подписанное Баку, Ереваном и Москвой. Они демонстрируют свой патриотизм, пытаясь попасть во власть, но делают серьезную ошибку. Подавляющее большинство прагматичных граждан Армении уверено, что если продолжить боевые действия, Азербайджан продвинется гораздо дальше, чем он находится теперь.

Эксперт отметил, что инцидент с очередным нападением совпал по времени с заявлением Пашиняна о готовности добровольно отправиться в отставку. Поэтому в Армении обострилась борьба за власть. И если Пашинян действительно уйдет, то выбирать ему замену придется между теми политиками, которые готовы к компромиссам, или радикальными силами.

По мнению Фененко, наличие военнослужащих Армении с оружием в Карабахе сейчас является абсолютно бессмысленным. Безопасность в регионе обеспечивается миротворческими силами РФ, поэтому никакой необходимости в том, чтобы оставаться на своих позициях у армянских военных нет. Скорее всего, они преследуют другие цели, намереваясь отправиться с оружием на Ереван и заменить нынешнего премьер-министра представителем радикальных сил. Возможностей для переворота у них вполне достаточно – обозленные поражением военнослужащие способны на многое.

Именно поэтому их сейчас отправляют в Армению небольшими партиями, стараясь разъединить и не допустить беспорядков в столице государства.