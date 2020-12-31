В большинстве российских семей Новый год почти всегда отмечают одинаково. Но в каждом году есть что-то своё, особенное, то, к чему хочется возвращаться снова и снова.

В последний день уходящего года всё кричит о предстоящем празднике. Все улицы завешены гирляндами и афишами с приглашениями на новогоднюю ёлку. Идёшь в такой день по улице, а в глазах рябит от сверкающего снега.

У крупных магазинов и торговых центов стоят огромные ёлки, сверху до низу завешенные шарами, самодельными большими конфетами и игрушками. Вокруг спешат люди, закупаясь последними продуктами для новогоднего стола. Прохожие переглядываются и улыбаются друг другу. Обычная улыбка незнакомого человека заряжает и без того хорошем настроением на весь день.

В магазинах под потолком висят гирлянды и мишура. Большинство стендов заполнены подарками, сувенирами и ёлочными игрушками. Кассиры улыбчиво поздравляют с наступающим праздником. На улице всё озарено зимнем ярким солнцем. Кажется, уходящий год словно хочет подарить нам свои последние декабрьские деньки такими, чтобы они остались в нашем сердцем счастливыми воспоминаниями.

Дома также все активно готовится к предстоящему веселью. Квартира уже давно убрана, в зале стоит главный атрибут Нового года – ёлка. На ней висят стеклянные разноцветные шары, на ветках лежит мишура, имитируя снеговые шапки. Весь дом красиво оформлен в зимнем стиле. По телевизору идут советские новогодние фильмы, такие родные, знакомые нам с самого детства. Иногда звонит телефон, передавая нам радостные голоса родных и друзей, поздравляющих с Новым годом. По всей квартире распространился приятный тёплый запах из кухни. Там уже готовы основные блюда и некоторые салаты.

Здесь можно услышать различные истории хозяйки, которые она рассказывает своей помощнице. Хозяйки так увлеклись, что не заметили как сделали целую гору салатов! Во всём доме царит тепло и уют, создавая волшебную атмосферу. Хочется остановить время, чтобы до конца насладится искренней добротой предпраздничной суеты.

Часы пролетели секундами и до такого долгожданного события остались считанные минуты. Стол ломится от переполняемых его всевозможных блюд. По телевизору показывают концерт, но жители дома не обращают на него особого внимания – они увлеклись разговорами. А самый маленький гость стоит у ёлки и шепчет стихотворение. Он верит, что в этот волшебный вечер должно произойти настоящее чудо!

Но вот концерт прерывается и на экране видно президента, поздравляющего жителей всей страны с великим праздником. Взрослые тихо подозвали мальчишку, будто боясь, что могут спугнуть столь важный момент. Вот, президент закончил речь и зазвучал бой курантов. Все встали. Каждый вспоминал счастливые моменты прошедшего года и верил, будто в детстве, что в этом году с ним произойдет чудо, и он станет еще лучше, чем прошедший. Наконец зазвенели бокалы. Казалось, будто во всей стране, в каждой квартире единогласно прозвучало «С Новым годом»…

Все на миг затихли, обдумывая происходящее, и снова возбуждённо заговорили, точно с ними произошло нечто необыкновенное. Уже через несколько минут народ вывалил на улицу, в небе засверкали тысячи огней фейерверков. Отовсюду слышались радостные крики. Веселье и дома, и на улице продолжалось еще долго.

На следующий день, проснувшись, дети побежали открывать подарки от деда Мороза, взрослые стали вспоминать своё невозвратное детство. Волшебная атмосфера, несмотря на закончившийся праздник, будет царить ещё некоторое время, прежде чем покинуть людей до следующего нового года.