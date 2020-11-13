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Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, пошла на поправку. Вполне возможно, она вскоре даже сможет вернуться к работе, однако ее очень волнуют те изменения, которые с ней произошли. Все это рассказала хорошая знакомая и коллега «прекрасной няни» Анна Калашникова.

Она также сообщила, что Заворотнюк все чаще выходит гулять, нормально разговаривает и чувствует себя гораздо лучше. Да, она немного изменилась, но при таком заболевании избежать этого было просто невозможно. Зато она осталась жить и даже может победить тяжелое онкологическое заболевание.

В настоящий момент известно, что Анастасия Заворотнюк мечтает вернуться на ТВ и в кино. Она строит планы о работе, но живет пока в загородном доме под Москвой и скрывается от фоторепортеров, так как сильно беспокоится из-за своей новой внешности.

Врачи, которые занимаются лечением Анастасии, пока не дают никаких прогнозов. Но они отмечают положительную динамику и предполагают, что актриса все же может скоро поправиться.

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