Интимное видео с игроком «Зенита» и российской сборной по футболу Артемом Дзюбой, разошедшееся по Сети, стоило ему капитанской повязки в родном клубе и нескольких матчей за сборную, которые придется пропустить. Журналистам удалось выяснить, кто именно так жестоко скомпрометировал футболиста.

Виновницей оказалась инстаблогер Наталья Веретенникова. Девушка, которая живет в Индии, занимается тем, что продает интим-услуги в режиме онлайн. Именно во время одного такого сеанса она и сохранила запись с капитаном «Зенита», получающего явное удовольствие от самоудовлетворения. Ролик был опубликован в Сети, из-за чего и разразился скандал.

Кто больше пострадал от этого видео, сейчас сказать сложно. Да, у Дзюбы отобрали капитанскую повязку и ему придется пропустить сбор национальной команды. Но это все временно. А вот Веретенникова теперь опасается за свою жизнь, так как футбольные фанаты затравили ее в интернете. Видео она удалила, но восстановить репутацию теперь будет невероятно сложно.