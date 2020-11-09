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С ближайшего вторника на всей территории Московской области начинает функционировать программа, в рамках которой результаты тестирования на SARS-CoV-2 будут сообщаться жителям региона посредством смс-сообщений. Это позволит существенно сэкономить время и избежать повторного визита в медицинское учреждение.

Чтобы получить результаты теста подобным образом, обращающемуся в больницу посетителю достаточно указать свой номер телефона в документах на тест. Если он будет достоверным, то смс-сообщение придет полностью в автоматическом режиме. Никаких дополнительных услуг подключать не нужно.

Все это рассказала возглавляющая Минздрав Подмосковья Светлана Стригункова. Она также привела статистику по распространению коронавируса. По ее словам, за минувшую неделю количество людей с подтвержденным коронавирусом выросло на 19 процентов в день. Именно поэтому разрабатываются новые карантинные меры, призванные остановить распространение заболевания.

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