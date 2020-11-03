Выборы в Соединенных Штатах могут внести на валютный рынок сумятицу. Однако защитить инвестиции в этом случае способен помочь российский рубль. Об этом рассказало известное на финансовом рынке издание Bloomberg, которое ссылается на авторитетных западных экспертов.

Так, специалисты Societe Generale SA уверены, что если на выборах победит действующий президент Дональд Трамп, то нужно срочно продавать доллары и запасаться рублями. Это, по их мнению, будет наиболее выгодной стратегией, если учитывать соотношение возможной прибыли и связанными с вложениями рисками.

Такого же мнения придерживается и Мариуш Банасиак, который работает в компании PGIM Fixed Income и управляет капиталом, превышающим 900 миллионов долларов.

Напомним, что в начале недели из-за очередного удешевления нефти рубль вновь пошел на снижение.