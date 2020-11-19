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Представители компании «Яндекс» разместили список внутренних принципов, на которые должны ориентироваться все работники информационного гиганта.

В самом начале документа отмечено, что этот список был создан за долгие годы работы компании и не является строгим сводом правил, а, скорее представляет собой набор выводов, способных помочь специалистам в принятии решений. Со временем текст может быть дополнен новыми принципами.

«Яндекс» решил опубликовать этот документ, чтобы партнеры и клиенты тоже знали, что именно важно для компании. В нем отмечается, к примеру, что пользователи являются основным заказчиком, которого организация не станет обманывать, и не будет зарабатывать на нем путем обмана.

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