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Компания «Яндекс» представила новую умную колонку «Станция Макс» на своей ежегодной конференции Yet another Conference.

Как сообщается, новинка имеет мощный трёхполосный звук, поддерживает видео в 4K HDR, имеет LED-экран и голосового помощника «Алиса». Уже с 25 ноября открывается предзаказ на новую умную колонку.

С 1 декабря устройство должно появиться на «Маркете», а также в магазинах. Стоимость колонки – 16 990 рублей. В настоящее время она представлена лишь в двух цветах – чёрном и сером, однако в следующем году добавят ещё два цвета – тёмно-синий и бордовый.

Колонка имеет пять динамиков, общая мощность – 65 ватт. Также имеется пульт и микрофон для голосовых команд. При помощи пульта можно регулировать звук, выбрать фильмы и переключать музыку.

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