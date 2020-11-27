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Жителям столицы, которым приходится часто ездить на метро, теперь будет значительно проще соблюдать социальную дистанцию. А все потому, что в «Яндекс. Картах» появилась новая функция, позволяющая увидеть, насколько загружена та или иная станция метрополитена.

Чтобы наделить приложение такими возможностями, компания «Яндекс» использовала специальный алгоритм. Он находит все базовые станции мобильных операторов, расположенные в непосредственной близости от конкретной станции и анализирует плотность GPS-сигналов. Кроме того, свои оценки загруженности дают пользователи сервисов «Яндекса». Эти данные анализируются искусственным интеллектом и заносятся в базу.

Чтобы увидеть уровень загруженности, достаточно выбрать на карте нужную станцию. Либо построить маршрут движения. Во втором случае перегруженные станции будут отмечаться на этом маршруте красным цветом.

Воспользоваться новой опцией можно как в приложениях «Яндекса» для смартфонов и планшетов под управлением Android либо iOS, так и в браузере, открыв веб-версию карт.

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