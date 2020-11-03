Статистика поиска Google за октябрь показывает, что несмотря на многочисленные публикации в Сети, посвященные выходу на PlayStation 5, российским пользователям все больше нравится Xbox от Microsoft. Информацию именно об этой консоли искали более 64 процентов пользователей Рунета.

PS5 от Sony значительно проигрывает главному конкуренту по популярности в России. Если судить по статистике Google, она заинтересовала лишь 34 процента представителей целевой аудитории. Эксперты объясняют такие результаты тем, что Xbox обходится дешевле даже в сравнении с бюджетной версией PlayStation 5, которая реализуется без дисковода.

Самым интересным результатом исследования статистических данных оказался факт, что подобная ситуация возникла исключительно в России. В других странах на постсоветском пространстве – на Украине, в Беларуси, в Казахстане и прочих, – гораздо больший интерес вызывает именно PS5. Отмечается, что любовь россиян к Xbox не смогла исправить ситуацию и в целом по СНГ, где первую позицию также уверенно занимает PlayStation 5.