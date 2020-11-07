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Немецкий ресурс Defenseworld.net сообщает, что Германия не намерена приобретать у Соединенных Штатов слишком уж дорогие истребители пятого поколения F-35. Вместо них она собирается купить 93 самолета Eurofighter Typhoon и 45 американских истребителей EA-18G и F/A-18E/F.

Известно, что Германия изначально планировала приобрести примерно 140 истребителей и бомбардировщиков. Изначально сообщалось, что в их число войдут и F-35, однако выбор было сделан в пользу Eurofighter Typhoon. Отказ от истребителей пятого поколения связан не только с их высокой ценой – все дело в том, что ФРГ ведет разработку собственных самолетов и намеревается использовать их для модернизации своих ВВС.

Истребители EA-18G были выбраны по той простой причине, что Германии необходимы самолеты, предназначенные для вооружения ядерными бомбами. Эти воздушные машины полностью подходят для данной цели, а вот «Тайфуны» призваны решать совершенно другие задачи.

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